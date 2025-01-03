Токаев заявил, что геноператором в консорциуме по строительству АЭС будет казахстанская сторона

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В консорциуме по строительству АЭС генеральным оператором выступит казахстанская сторона, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта", - сказал Токаев в интервью республиканской газете "Ана тiлi" ("Родной язык"), отвечая на вопрос каким компаниям будет отдано предпочтение в консорциуме по строительству АЭС в Казахстане.

Глава государства добавил, что в этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение.