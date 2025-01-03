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Астана проведет в этом году военный парад в честь 80-летия Победы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - План празднования юбилея Победы в Казахстане очень насыщенный, центральным событием станет военный парад в Астане, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года. (...) План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане", - сказал он в интервью республиканской газете "Ана тiлi" ("Родной язык").

"Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов", - рассказал президент.

По словам главы государства, в календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой.

"Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг - помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле", - подчеркнул он.

Казахстан с 2020 года не проводил военные парады. В 2020 и 2021 годах военные парады, посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества, были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. В 2022, 2023 и 2024 годах парада также не было в целях экономии бюджетных средств.

Астана Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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