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Финляндия возглавит в 2025 году оборонное сотрудничество стран Северной Европы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Финляндия с 1 января возглавила оборонное сотрудничество стран Северной Европы (NORDEFCO), ее председательство продлится до конца 2025 года, сообщило в пятницу министерство обороны страны.

"Страны Северной Европы остаются нашими ближайшими международными партнерами. У нас одни фундаментальные ценности, общая среда безопасности и совпадают многие интересы безопасности", - сказал министр обороны Антти Хяккянен.

По его словам, со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО на севере Европы создан сильный и сплоченный регион, который укрепит сдерживание и оборону Североатлантического союза и его положение в Северной Европе.

"Это представляет собой серьезное изменение для NORDEFCO и сотрудничества между нашими странами... Оборона Северных стран будет развиваться таким образом, чтобы они могли осуществлять совместную стратегию и проводить операции НАТО при любых условиях", - подчеркнул Хяккянен.

В течение срока председательства Финляндии в NORDEFCO ее усилия будут сосредоточены на реализации новых политических концепций оборонного сотрудничества Северных стран до 2030 года, отмечается в сообщении.

Основное внимание будет уделено функциональной совместимости, таким ключевым аспектам, как военная мобильность, логистика, надежность поставок, оборонная техника.

Финляндия NORDEFCO НАТО
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