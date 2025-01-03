Эфиопия поможет новой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Эфиопия будет сотрудничать с новой миссией Африканского союза по поддержке и стабилизации Сомали (AUSSOM), которую должны развернуть позже в январе против группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), сообщают в пятницу западные СМИ.

Ранее власти Сомали выступали против участия эфиопских войск в такой миссии из-за напряженных отношений между странами в связи с договором между Аддис-Абебой и властями Сомалиленда - одной из частей Сомали.

Накануне в Сомали прибыла министр обороны Эфиопии Аиша Мохаммед и провела переговоры с сомалийским президентом Хасаном Шейхом Махмудом. "Обе стороны договорились сотрудничать по теме миссии AUSSOM и усиливать двусторонние отношения", - говорилось в заявлении эфиопского МИД.

Отношения между Сомали и Эфиопией осложнились ранее в 2024 году после того, как власти Сомалиленда - одной из частей Сомали, являющейся сейчас фактически самоуправляемой территорией, подписали с Аддис-Абебой меморандум о взаимопонимании, по которому Эфиопии открывается доступ к Красному морю через порт Бербера в обмен на возможное признание.

Однако в декабре Эфиопия и Сомали при посредничестве Турции договорились нормализовать отношения.

Также в декабре СБ ООН дал добро на учреждение миссии AUSSOM. Она сменит предыдущую Переходную миссия Африканского союза в Сомали (ATMIS). До конца ее работы 31 декабря 2024 года ATMIS располагала 12 тыс. военнослужащих.