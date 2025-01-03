Merlin Entertainments закрыла три объекта в Турции

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Британская компания Merlin Entertainments, которой принадлежат парки развлечений Legoland и Peppa Pig, лондонское колесо обозрений London Eye, музеи Madame Tussauds, сообщила о закрытии трех объектов в Турции.

Познавательно-развлекательный центр Legoland Discovery, океанариум Sea Life и филиал Музея мадам Тюссо в Стамбуле прекратили работу 31 декабря 2024 года.

На сайтах трех объектов сообщается, что решение о закрытии было принято по результатам проверки соответствия их коммерческих показателей долгосрочной стратегии развития компании.

В ноябре Merlin объявила о намерении инвестировать более 85 млн фунтов стерлингов ($105 млн) в строительство в США и Великобритании первых двух парков развлечений, посвященных популярной компьютерной игре Minecraft.