Около ста автомобилей столкнулись на трассе в Казахстане

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Казахстане 95 автомобилей попали в массовое дорожно-транспортное происшествие на трассе Астана - Щучинск, пострадали двенадцать человек, сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".

По информации пресс-службы, рано утром 3 января на участке автодороги республиканского значения Астана - Петропавловск (км 18-232) из-за ухудшения погодных условий было ограничено движение для всех видов автотранспорта, а затем возобновлено после полудня под сопровождением полицейских и спецтехники.

"Из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", - говорится в сообщении.

В результате ДТП, как сообщает "КазАвтоЖол", пострадали 12 человек. "Их поместили в районную больницу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что 15 человек были доставлены на пункты обогрева в Акколе.

После массового ДТП движение на указанном участке дороги было вновь ограничено для всех транспортных средств.

Для ликвидации затора на трассе демонтировано разделительное ограждение.

Сообщается, что дорогу планируют открыть в 22:00 по местному времени, однако в "КазАвтоЖол" уточняют, что плановое время открытия может измениться в зависимости от погодных условий.

Несколько регионов северной части Казахстана в пятницу оказались во власти непогоды. Из-за метели закрыт ряд трасс.