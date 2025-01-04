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Глава Евросовета подчеркнул оборонный приоритет польского председательства в Совете ЕС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Польша находится "на переднем крае оборонных возможностей" Евросоюза, которые необходимо развивать для защиты стран, обществ и ценностей ЕС.

"Наш союз родился как проект мира после Второй мировой войны, и нам нужно снова укрепить нашу безопасность, чтобы обеспечить мир в Европе. Поэтому Украина должна оставаться нашим главным приоритетом. В этом году мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, сколько потребуется, чтобы добиться всеобъемлющего, справедливого и прочного мира (...) ради нашей общей безопасности. Для этого мы должны продолжать рассматривать оборону как стратегический приоритет Европейского союза", - заявил Кошта в Варшаве вечером в пятницу во время церемонии открытия польского председательства в Совете ЕС.

Глава Евросовета призвал сделать оборонный потенциал Евросоюза "сильнее, эффективнее, устойчивее и более автономным".

"Инвестировать (в оборону - ИФ) больше и лучше вместе с креативностью и прагматизмом, чтобы находить новые решения. Всегда работать над прочным трансатлантическим партнерством и сотрудничеством с НАТО", - изложил Кошта свой подход к оборонной политике ЕС.

Поэтому, сообщил он, им была инициирована посвященная теме обороны неформальная встреча лидеров Евросоюза в начале февраля.

Кошта также отметил, что в этой встрече будут участвовать генеральный секретарь НАТО и, по предложению польского премьера Дональда Туска, премьер-министр Великобритании.

Польша с 1 января во второй раз выполняет обязанности председателя Совета Европейского союза, спустя двадцать лет после вступления в ЕС.

Польские власти заявили, что главной целью председательства Польши в Совете ЕС станет реализация приоритетов, связанных с укреплением безопасности. Варшава в своей председательской программе мотивирует такой выбор, в частности, угрозой для Евросоюза, которую она усматривает со стороны России.

Антониу Кошта Варшава Евросовет Польша НАТО
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