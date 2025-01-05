В Абхазии 6 января объявлен днем траура в связи с гибелью пятерых детей в пожаре

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Из-за гибели детей во время пожара в Абхазии 6 января объявлен днем траура.

"В связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района, где в результате пожара погибли пятеро детей, указом и. о. президента Бадры Гунба 6 января объявлен в Абхазии днем траура", - сообщает пресс-служба главы республики.

В соответствии с указом, "во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи".

Утром 5 января в результате пожара, возникшего в частном доме в Гальском районе, погибли пять детей.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время растопки печи. Родители девочек находились в больнице, с детьми из взрослых была только бабушка.