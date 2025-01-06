Поиск

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового и общественного транспорта

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Движение легковых автотранспортных средств и автобусов возобновлено на Военно-Грузинской дороге, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 14:00 мск 6 января 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды в Грузии с 22:30 по московскому времени 5 января.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нью-Йорк первым из городов США ввел сбор для борьбы с автомобильными пробками

Нью-Йорк первым из городов США ввел сбор для борьбы с автомобильными пробками

Samsung добавит новые ИИ-функции в широкую линейку телевизоров

Авиакатастрофа в Актау

Алиев возложил на представителей РФ вину за крушение самолета AZAL под Актау

Алиев возложил на представителей РФ вину за крушение самолета AZAL под Актау

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 января

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Создатели "Бруталиста" и "Конклава" стали обладателями "Золотых глобусов"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

Что произошло за день: воскресенье, 5 января

Бывший президент Франции Олланд высказался против досрочной отставки Макрона

Бывший президент Франции Олланд высказался против досрочной отставки Макрона
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5661 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2081 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов181 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });