Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового и общественного транспорта

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Движение легковых автотранспортных средств и автобусов возобновлено на Военно-Грузинской дороге, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 14:00 мск 6 января 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды в Грузии с 22:30 по московскому времени 5 января.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.