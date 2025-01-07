На Тайване зафиксировали повреждение ведущего на остров коммуникационного кабеля

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Власти Тайваня заявили, что связанный с островом подводный коммуникационный кабель получил повреждения, однако местные системы связи затронуты не были, сообщают во вторник западные СМИ.

В береговой охране Тайваня отметили, что подозревают в причастности к инциденту, произошедшему в минувшие выходные к северо-востоку от острова, судно, зарегистрированное и в Камеруне, и в Танзании. Однако из-за плохой погоды на море служащие береговой охраны не смогли взойти на борт судна, и оно проследовало в город Пусан в Южной Корее.

По данным тайваньской стороны, все семь моряков с судна - граждане КНР, владелец транспортного средства базируется в Гонконге.

На Тайване пообещали отремонтировать кабель к 3 февраля.

СМИ напоминают, что на Тайване в 2023 году обвинили два китайских судна в повреждении двух интернет-кабелей, ведущих на острова Мацзу в Тайваньском проливе. Но в Тайбэе не обнаружили указаний на то, что это была предумышленная акция.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.