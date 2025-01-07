Алиев назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для Южного Кавказа.

"Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира. Армения фактически является источником угрозы для региона", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, в Ереване должны понять, что Азербайджан не является для Армении источником опасности. "Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не мешают нам. Они (Армения - ИФ) не должны действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше", - добавил президент Азербайджана.