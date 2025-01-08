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Заказы промпредприятий ФРГ в ноябре рухнули на 5,4%

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре уменьшился на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем прогнозировали, что показатель останется на уровне предыдущего месяца, по данным Trading Economics.

В октябре показатель сократился на 1,5%.

Падение в позапрошлом месяце было во многом спровоцировано обвалом объема заказов на самолеты, суда и поезда на 58,4%.

Заказы на потребительские товары в ноябре сократились на 7,1%, на средства производства - на 9,4%, в то время как заказы на промежуточные товары увеличились на 1,8%.

Объем внутренних заказов вырос на 3,8%, тогда как зарубежные заказы рухнули на 10,8%. В том числе заказы из стран еврозоны понизились на 3,8%, из других государств - на 14,8%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в ноябре был на 1,7% ниже показателя за тот же месяц 2023 года.

Германия ФРГ
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