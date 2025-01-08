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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума с февраля

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. - до минимальных с февраля 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее, сообщается в отчете министерства труда США.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс., по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 213 тыс. с 223,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 декабря, повысилось до 1,867 млн по сравнению с пересмотренными 1,834 млн неделей ранее.

Эксперты ожидали, что их число увеличится до 1,870 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,844 млн, по данным Trading Economics.

США
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