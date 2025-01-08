Президентские выборы в Польше намечены на середину мая

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Председатель польского сейма Шимон Холовня в среду наметил дату президентских выборов в стране на 18 мая, второй тур в случае необходимости состоится 1 июня, сообщил польское телевидение.

Холовня подчеркнул, что перед окончательным решением должен согласовать эти даты с государственной избирательной комиссией. "Если государственная избирательная комиссия даст согласие и проверит, соблюдены ли все формальности, тогда эти даты будут утверждены", - сказал председатель сейма.

По его словам, окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 31 марта, а срок подачи заявок со стороны кандидатов на пост президента истекает 4 апреля.

Пока в президентских выборах намерены участвовать семь кандидатов: Рафал Тшасковский ("Гражданская коалиция"), Кароль Навроцкий (в его поддержку выступила партия "Право и справедливость"), Шимон Холовня (партия "Польша 2050"), Магдалена Беят ("Левые"), Славомир Менцен ("Конфедерация"), Марек Якубяк ("Свободные республиканцы") и Марек Вох (от беспартийных и представителей местного самоуправления).