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Запасы нефти в США снизились на 959 тыс. баррелей за неделю

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей - до 414,64 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей и составили 237,71 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 6,07 млн баррелей, до 128,94 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

США
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