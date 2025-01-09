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Нефть Brent незначительно подешевела до $76,1 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают опубликованные накануне данные о запасах энергоносителей в США, а также обнародованный в четверг отчет по инфляции в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $76,11 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,89 (1,2%) до $76,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,14 (0,19%) до $73,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,93 (1,3%) до $73,32 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей до 414,64 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 2,5 млн баррелей до минимума с 2014 года.

Товарные запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 6,07 млн баррелей.

Между тем в Китае темпы инфляции в декабре замедлились до минимума с марта 2024 года, составив 0,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР (ГСУ). В помесячном выражении инфляция была нулевой.

Статданные показывают, что стимулы, реализуемые китайскими властями с целью поддержки спроса, пока не приносят плодов, отмечает Bloomberg.

Brent нефть
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