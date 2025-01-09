На севере Франции из-за непогоды погибли два человека

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На севере Франции из-за снега и гололедицы погибли два человека, сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Нор.

Еще 20 жителей этого северного департамента получили травмы. В департаменте Па-де-Кале три человека пострадали в ДТП.

В обоих департаментах 9 и 10 января вводили режим оранжевой погодной опасности из-за гололедицы и снега. В середине дня его отменили, но снова введут вечером и до утра. Приостановлена работа школьных автобусов. Префектура Па-де-Кале запретила до полудня грузовикам тяжелее 7,5 тонн проезд по дорогам второстепенного значения.