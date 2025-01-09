Поиск

На севере Франции из-за непогоды погибли два человека

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На севере Франции из-за снега и гололедицы погибли два человека, сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Нор.

Еще 20 жителей этого северного департамента получили травмы. В департаменте Па-де-Кале три человека пострадали в ДТП.

В обоих департаментах 9 и 10 января вводили режим оранжевой погодной опасности из-за гололедицы и снега. В середине дня его отменили, но снова введут вечером и до утра. Приостановлена работа школьных автобусов. Префектура Па-де-Кале запретила до полудня грузовикам тяжелее 7,5 тонн проезд по дорогам второстепенного значения.

Па-де-Кале Нор Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сообщил, что скоро переговорит с Си Цзиньпином

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Пашинян предложил Азербайджану упразднить Минскую группу ОБСЕ по урегулированию

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

Нефть Brent незначительно подешевела до $76,1 за баррель

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился

Что случилось этой ночью: четверг, 9 января

Байден объявил режим бедствия в Калифорнии, где бушуют пожары

Спецпредставитель Трампа по Украине считает, что конфликт будет завершен в ближайшем будущем

Спецпредставитель Трампа по Украине считает, что конфликт будет завершен в ближайшем будущем
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе179 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5669 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });