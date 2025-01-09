Белграду заявлен протест из-за участия руководства Сербии в Дне Республики Сербской

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральные власти Боснии и Герцеговины выразили протест Белграду в связи с участием представителей высшего руководства Сербии в праздновании Дня Республики Сербской (в составе БиГ).

МИД БиГ направил Белграду ноту протеста из-за участия высокопоставленных государственных лиц Сербии во главе с премьером Милошем Вучевичем и председателем скупщины (парламента) Аной Брнабич в празднествах по случаю Дня Республики Сербской, который в Сараево считают незаконным, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

В ноте отмечается, что по решению Конституционного суда БиГ от 26 ноября 2015 года и 29 марта 2019 года, празднование 9 января противоречит Конституции БиГ.

8 января МИД БиГ выступил с инициативой провозгласить 9 января днем траура на территории всей страны.

Кроме представителей государственной власти Сербии, на торжества по случаю Дня Республики Сербской в кафедральном храме Христа Спасителя в городе Баня-Лука торжественную литургию отслужил патриарх Сербский Порфирий. В Баня-Луке также состоялся торжественный парад, в которым приняли участие военнослужащие и сотрудники органов правопорядка Республики Сербской. На всей территории республики наравне с флагами Республики Сербской были вывешены и государственные флаги Сербии, о сближении с которой в прошлом году объявило высшее руководство боснийских сербов.