Авиакомпании РФ в каникулы перевезли по России и за рубеж более 3 млн пассажиров

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - По России и за рубеж с 29 декабря по 8 января рейсами российских авиакомпаний путешествовали более 3 млн пассажиров, средняя загрузка рейсов составила 85%, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

"С 29 декабря по 8 января российские авиакомпании перевезли свыше 3 млн пассажиров, из которых более 2,2 млн - внутри России. Загрузка на рейсах превысила прошлогодний показатель на 2% и составила 85%", - сообщил он в четверг на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Непосредственно на борту воздушных судов российских перевозчиков Новый год встретили порядка 6 тыс. человек. В ночь с 31 декабря на 1 января в небе одномоментно находились 56 самолетов отечественных авиакомпаний и этими самолетами управляли 112 пилотов", - добавил министр.

Он сказал, что в зимнем расписании российских авиакомпаний появилось более 50 новых авиамаршрутов. Наиболее популярными в каникулы стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Спросом пользовались также перелеты в республики Северного Кавказа, в Калининградскую область, на Алтай. Вырос межрегиональный пассажиропоток.

По данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний на международных рейсах вырос на 11%.

Ранее в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко спрогнозировали рост туристического потока по России в зимние каникулы на 10%.