Премьер РФ вручит премии правительства в области СМИ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В преддверии Дня российской печати премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит в пятницу премии правительства в области средств массовой информации за 2024 год, сообщается на сайте правительства.

"10 января в преддверии Дня российской печати Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2024 год", - говорится в сообщении.

"Премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные профессиональные достижения", - отмечается в сообщении.

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.