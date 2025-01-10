Поиск

Ряд компаний из ОАЭ и Гонконга оказались под санкциями США за торговлю российской нефтью

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционный список зарегистрированную в ОАЭ компанию Black Pearl Energy Trading LLC (Black Pearl), которая, по информации ведомства, с 2023 года была крупным трейдером российской нефти, продавая ее в том числе и с нарушением "ценового потолка" в $60 за баррель.

Как говорится в заявлении Минфина США, с 2023 года Black Pearl, вероятно, продала российских нефти и нефтепродуктов на сумму более чем $2 млрд. В деятельность Black Pearl через АО "Центр эксплуатационных услуг" могло быть вовлечено российское правительство, утверждает американский Минфин.

Под санкции подпал также Денис Дерюшкин, который, как говорится в документе, является сотрудником Black Pearl и вовлечен в ее деятельность. "Дерюшкин давно связан с российской энергетической отраслью, ранее был замдиректора Российского энергетического агентства (РЭА) – подразделения Минэнерго. Будучи в РЭА, Дерюшкин создал аналитический центр, который занимается исследованиями и консультированием и представляет их Минэнерго", - говорится в заявлении Минфина.

В санкционный список на основании утверждений о связи с Black Pearl также включены Александр Немировский, компания Conmar Maritime DMCC (ОАЭ), гражданин Латвии Алексей Халявин (Aleksejs Halavins), а также близкие ему International Marine Management FZE и Conrad Management Company LLC FZ (ОАЭ), Lule One Services Inc, Lathyrus Shipping 22 Company, Fulda Shipping Co (Либерия).

США также санкционировали ряд чиновников российского Минэнерго: замминистра Романа Маршавина (координирует деятельность по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса), замминистра Эдуарда Шереметцева (курирует вопросы цифровой трансформации), главу департамента угольной промышленности Петра Бобылева, главу департамента международного сотрудничества Дмитрия Семенова, директора департамента развития газовой промышленности Артема Верхова и главу департамента по реализации специальных проектов Вадима Павлова.

Также в санкционный список попали еще девять компаний из ОАЭ и Гонконга, которые якобы осуществляли поставки российской нефти и нефтепродуктов: семь из ОАЭ – Arctos Shipping And Trade DMCС, Demex Trading Limited DMCC, Eterra Crude Oil Abroad Trading LLC, Marion Commodity DMCC, Marsa Energy Trading DMCC, Pratum Oil Trading LLC, Zion Trade Limited и две из Гонконга – Guron Trading Limited и Sunrise X Trading Co.

США Гонконг ОАЭ Black Pearl Energy Trading LLC Black Pearl
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожары уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс у Лос-Анджелеса

Пожары уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс у Лос-Анджелеса

Суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс

Суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс

Дюков, Воробьев и Алекперов-младший включены в санкционный список США

США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России

США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России

США ввели санкции против операторов морских портов Лавна и Суходол

Под санкции США попали СПГ заводы "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на Балтике

США включили в санкционный список "Газпром шельфпроект" и "РусГазАльянс"

В Минфине Китая предупредили о значительном росте дефицита бюджета в 2025 году

В Минфине Китая предупредили о значительном росте дефицита бюджета в 2025 году

Росавиация увидела в новых рекомендациях EASA продолжение политики санкций

ЕК выплатит Украине 3 млрд евро в рамках инициативы G7 по кредитам для Киева

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе193 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне12 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5674 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });