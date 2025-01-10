США ввели санкции против нового президента PdVSA

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США внесли в SDN-List Эктора Обрегона – нового президента национальной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA). Об этом говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Новые санкции США введены в день инаугурации переизбранного на третий срок президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Помимо Обрегона, под ограничения подпали министр транспорта Венесуэлы и по совместительству глава национальной авиакомпании Conviasa Рамон Веласкес и замминистр внутренней политики и правовой безопасности Феликс Осорио, который ранее занимал пост командующего Боливарианской армии.

Обрегон вступил в должность президента PdVSA в августе 2024 года, сменив на этом посту Педро Теллечеа.

PdVSA с 2019 года находится под санкциями Соединенных Штатов с целью ослабить позиции Николаса Мадуро, которого США отказываются признавать легитимным президентом Венесуэлы.