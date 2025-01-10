МИД Франции вызвал посла Ирана, потребовав освободить своих граждан

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Париже был в пятницу вызван во французский МИД, где ему было предъявлено "самое решительное требование" об освобождении граждан Франции, "удерживаемых в заложниках" иранскими властями.

"Их положение в унизительных условиях содержания невыносимо", - говорится в опубликованном на сайте ведомства коммюнике.

Ситуацию с французскими заключенными в министерстве сравнили с пытками.

"Мобилизация французских властей по освобождению наших соотечественников и поддержке их семей и близких остается тотальной", - констатировали там.

Вместе с тем в коммюнике содержится рекомендация французам не посещать Иран. Тем, кто уже находится в стране проездом, советуют немедленно покинуть иранскую территорию из-за "риска быть арестованными и подвергнутыми произвольному заключению".