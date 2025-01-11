Салливан считает, что политические события в Южной Корее не ослабят альянс с США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан полагает, что события, связанные с введением президентом Южной Кореи Юн Сок Елем военного положения, не ослабят альянс двух стран.

"Я думаю, что объявление военного положения в начале декабря было шокирующим. Я думаю, что это было неправильно, и теперь мы наблюдаем за разыгрыванием конституционной процедуры", - цитирует Салливана агентство "Ренхап".

Чиновник выразил уверенность, что Сеул "выйдет из этого с сильными демократическими институтами, с постоянной глубокой приверженностью альянсу США и Республики Корея".

Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что Северная Корея может использовать продолжающиеся политические потрясения в Южной Корее для "провокационных действий", предупредив, что Пхеньян "не должен ошибаться", учитывая прочность двустороннего союза Сеула в Вашингтона.