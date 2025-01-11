Филиппины модернизируют инфраструктуру островов в спорной части Южно-Китайского моря
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Филиппинские власти развивают объекты транспортной инфраструктуры, которые смогут использовать военные, на островах в спорной части Южно-Китайского моря, сообщает в субботу South China Morning Post.
В частности, Манила направила $27 млн на модернизацию взлетно-посадочной полосы на острове Титу (китайское название - Чжунъедао). После удлинения до 1,5 км на нее смогут садиться некоторые версии истребителей F-16, транспортные самолеты, легкие ударные самолеты. Также власти направили средства для работ в местном порту.
Кроме того, деньги выделили для порта на острове Лавак (китайское название - Наньшань), который находится в 160 км к востоку от Титу.
Титу и Лавак, контролируемые Филиппинами, входят в состав архипелага Спратли (китайское название - Наньша). Право владения островами оспаривают у Манилы КНР и Вьетнам.
В конце 2023 года власти Филиппин открыли на Титу новую базу береговой охраны, предназначенную для слежения за акваторией. Правительство считает, что остров относится к провинции Палаван, и пытается привлечь сюда население. Так, на Титу проведен интернет и мобильная связь, обеспечено более стабильное электро- и водоснабжение, открыты учебные заведения и эвакуационный центр на случай тайфуна.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговые потоки на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.
При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.