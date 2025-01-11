Премьер Японии пообещал помочь Индонезии развивать ее оборонный потенциал

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Премьер Японии Сигэру Исиба в ходе визита в Индонезию выразил стремление оказать поддержку в развитии индонезийских вооруженных сил, сообщает в субботу Kyodo.

"На встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто в Богоре, южнее Джакарты, Исиба сказал, что поскольку обе страны, "всеобъемлющие стратегические партнеры", разделяют базовые ценности, то Япония нацелена на максимально возможное сотрудничество для помощи Индонезии в улучшении ее оборонного потенциала", - информирует агентство.

В частности, Токио согласился передать Джакарте два скоростных патрульных катера. Также Исиба и Субианто договорились провести позднее в 2025 году встречи в формате "два плюс два" - глав МИД и Минобороны. На предыдущей такой встрече в 2021 году стороны заключили соглашение о передаче военного оборудования и технологий.

Кроме того, лидеры подтвердили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, развития кадрового потенциала и предупреждения стихийных бедствий. Президент Индонезии отмечал, что также речь шла об инфраструктурных проектах и о здравоохранении; лидеры обменялись мнениями о геополитической ситуации.

До этого Исиба побывал с визитом в Малайзии.

В свою очередь South China Morning Post передает, что Токио и Джакарта собираются начать проект строительства кораблей для ВМС Индонезии.

Kyodo поясняет, что Япония cчитает стратегически важными ее отношения с членами АСЕАН из-за близости этих государств к Южно-Китайскому морю, где проходят одни из наиболее оживленных международных морских путей. Также Токио уделяет повышенное внимание связям со странами "Глобального Юга", где Индонезия намерена играть важную роль. При этом богатая ресурсами Индонезия располагается у ключевого транспортного пути через Малаккский пролив, напоминает агентство.