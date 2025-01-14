Байден уверен, что экономика Китая никогда не опередит американскую

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что США за время его президентского срока удалось занять более выгодную позицию в экономической конкуренции с Китаем.

"Мы занимаем лучшую стратегическую позицию в долгосрочной конкуренции с Китаем, чем когда я только занял пост президента", - сказал Байден, выступая в Госдепе.

По его словам, ранее эксперты прогнозировали, что экономика Китая опередит американскую к 2030 году или позднее, но в итоге, благодаря работе его администрации, "они никогда не опередят нас".