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Трамп обвинил Байдена в доведении страны до низшей точки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за время президентства уходящего с поста Джо Байдена страна опустилась до низшего уровня в своей истории.

"Если посмотреть на то, что произошло за эти четыре года, то страна дошла до самого низкого уровня в своей истории", - сказал Трамп в интервью Newsmax, комментируя выступление Байдена в госдепе.

По словам Трампа, администрация Байдена несет ответственность, в частности, за украинский кризис, ситуацию на ближнем Востоке, атаке Ирана на Израиль, за скандальный вывод войск из Афганистана.

"У нас не было бы никаких войн. У вас не было бы России и Украины. У нас не должно было быть Израиля. Израиль не подвергся бы нападению со стороны Ирана, потому что в конечном итоге это сделал Иран", - сказал Трамп, назвав внешнюю политику Байдена "ужасной", отметив, что глобальные кризисы, которые он унаследовал от Байдена, "не могли быть хуже".

США Дональд Трамп Джо Байден Госдеп Украина Израиль
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