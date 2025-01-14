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При взрыве газа в квартире в Тбилиси погиб один и пострадали четверо жильцов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, четверо получили травмы и ожоги в результате взрыва, вызванного утечкой газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси в ночь на вторник, - сообщило МВД Грузии.

По словам прибывшего к месту происшествия министра здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, состояние одного пострадавшего оценивается как крайне тяжелое, остальных - как средней тяжести.

МВД Грузии начало расследование причин взрыва в квартире жилого корпуса, который также получил повреждения.

Грузия Тбилиси
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