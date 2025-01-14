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Решетников назначен сопредседателем межправкомиссии РФ и Эфиопии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило министра экономического развития Максима Решетникова на должность сопредседателя российской части совместной межправительственной российско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли, освободив от этих обязанностей руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Эфиопия – важный партнер России и одна из крупнейших экономик на Африканском континенте. Повышение уровня сопредседательства с российской стороны отражает нашу заинтересованность в дальнейшем развитии российско-эфиопских отношений и насыщении повестки двустороннего сотрудничества реальным экономическим содержанием", - приводится в сообщении министерства комментарий заместителя министра экономического развития Владимира Ильичева.

По его словам, МПК обсуждает, в частности, вопросы двустороннего сотрудничества в области геологии, недропользования, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования и других направлений.

Межправительственная российско-эфиопская комиссия по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли была создана в 1995 году. Основные направления и проекты двустороннего взаимодействия зафиксированы в среднесрочной программе развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Документ охватывает такие сферы экономики, как нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, геология и природные ресурсы, промышленность, водное хозяйство и ирригация, освоение земель, сельское хозяйство, здравоохранение, подготовка национальных кадров.

Правительство РФ Минэкономразвития Максим Решетников Эфиопия
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