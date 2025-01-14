Количество судов под ложным флагом с марта 2023 года удвоилось

Большинство недобросовестно зарегистрированных судов - нефтяные танкеры и грузовые суда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Более 220 судов ходят под ложным флагом, отмечает старейший английский судоходный журнал Lloyd's List со ссылкой на глобальную интегрированную систему информации о судоходстве Международной морской организации (GISIS IMO).

В той же базе данных в марте 2023 года было указано, что 110 судов ходят под ложным флагом, тогда как по состоянию на 9 января 2025 года их было 223, говорится в публикации. Это означает рост более чем на 100% всего за 22 месяца, - отмечает издание.

Инициативная группа представителей 22 стран во главе с Великобританией направила в юридический комитет IMO документ с описанием раскрытых "лазеек", которыми пользуются нечистые на руку коммерсанты. В нем отмечается, что большинство недобросовестно зарегистрированных судов - нефтяные танкеры и грузовые суда. Среди основных причин мошенничества с флагами эксперты называют геополитическую нестабильность и санкции.

Усугубляет проблему тот факт, что многим странам не хватает ресурсов для проведения надлежащих проверок регистрации судов. Как отмечает отраслевой портал Marine Insight, в небольших государствах за последний год зафиксирован резкий рост количества регистрируемых судов: в Сан-Томе и Принсипи - на 385%, в Танзании - на 130%, а на Островах Кука - на 40%.

Также некоторые страны передают операции по регистрации на аутсорсинг частным компаниям - эта практика имеет уязвимости. В частности, IMO выразила обеспокоенность в отношении индийской Aryavart Corp, которая ранее управляла реестром Гайаны и была уличена в попытках создать другие реестры после потери контракта в 2021 году.

Инициативная группа 22 стран призвала установить новые руководящие принципы, призванные помочь флагам и развивающимся государствам улучшить качество и стандарты регистрации. В частности, речь идет о более тщательной проверке судов, повышении прозрачности структур собственности и улучшении обмена информацией между государствами флага.

Отмечается, что практика хождения под ложными флагами ставит под угрозу безопасность на море, в том числе экологическую, а также благополучие моряков.

Рассмотреть руководящие принципы предлагается в ходе 113 заседания юридического комитета IMO, которое должно состояться в 2026 году.