Банк Macquarie вложит до $5 млрд в дата-центры Applied Digital

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Австралийский банк Macquarie инвестирует до $5 млрд в дата-центры американской Applied Digital, пишет The Wall Street Journal.

В частности, подразделение банка в сфере управления активами вложит до $900 млн в строящийся кампус центров обработки данных (ЦОД) в Северной Дакоте. Macquarie также в течение 30 месяцев будет иметь преимущественное право инвестировать еще $4,1 млрд в будущие ЦОД компании. Инвестиции будут производиться в форме привилегированных акций.

В рамках сделки Macquarie получит 15% бизнеса Applied Digital в области высокопроизводительных вычислений (high-performance computing). Остальные 85% сохранит за собой американская компания.

Applied Digital использует новый капитал в том числе для выплаты долга, привлеченного на строительство объектов в Северной Дакоте.

Акции американской компании подскочили в цене на 38,1% в ходе предварительных торгов во вторник.