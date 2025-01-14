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Выбросы парниковых газов в Евросоюзе в 2023 году сократились на 7%

Выбросы парниковых газов в Евросоюзе в 2023 году сократились на 7%
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В странах Евросоюза выбросы парниковых газов от всех видов экономической деятельности и домохозяйств в 2023 году составили 3,4 млрд тонн эквивалента CO2, что на 7% меньше показателя за 2022 год, сообщил Eurostat.

За 10 лет (с 2013 года) они уменьшились на 18%. При этом наибольший спад был зафиксирован в секторе электроснабжения, газоснабжения и кондиционирования воздуха (на 43%). Горнодобывающая промышленность снизила выбросы на 25%, сфера услуг - на 20%, обрабатывающая промышленность - на 17%.

Транспортировка и хранение стала единственным сектором, показавшим прирост выбросов (на 14%).

Домохозяйства ЕС сократили выбросы парниковых газов на 14% за десятилетие.

Eurostat Евросоюз
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