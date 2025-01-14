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Qantas задерживает рейсы из-за угрозы падения частей ракет SpaceX

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Австралийская авиакомпания Qantas была вынуждена отложить рейсы в ЮАР после предупреждения регулятора США об угрозе вхождения частей ракет SpaceX в атмосферу над южной частью Индийского океана, пишет Financial Times.

Компания сообщила, что за последние недели отложила несколько рейсов между Сиднеем и Йоханнесбургом незадолго до вылетов, поскольку сроки возвращения в атмосферу частей ракет SpaceX были изменены с поздним уведомлением.

Qantas связалась со SpaceX, чтобы узнать о возможности более точного прогнозирования таких событий во избежание нарушения авиасообщения, сказал глава операционного центра авиакомпании Бен Холланд.

Qantas обслуживает маршруты, проходящие над южной частью Индийского океана, с начала 1950-х годов и является одной из немногих авиакомпаний, работающих в этом регионе.

Коммерческие запуски космических ракет в США, а также запуски ракет американскими компаниями за пределами страны, включая возвращение в атмосферу Земли обломков и частей летательных аппаратов, регулируются Федеральным управлением гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA).

Обычно траектории полетов рассчитываются так, чтобы падение обломков происходило в удаленных секторах океана. Авиакомпаниям и морским судам предписываться избегать опасных зон.

Несмотря на редкость подобных ситуаций, Qantas не первой столкнулась с необходимостью откладывать рейсы из-за падения фрагментов космических аппаратов. В 2022 году воздушное пространство над Испанией было частично закрыто, а более 300 рейсов отложены из-за опасений падения обломков китайской ракеты.

Между тем ракеты будут запускаться все чаще на фоне растущего спроса на услуги спутников.

В прошлом году число запусков космических ракет достигло рекордного показателя 259. Из них успешными были 256. Более половины запусков произвела компания SpaceX, тестирующая ракету Starship.

Большинство подобных ракет состоят из ступеней, оснащенных собственными двигателями и топливными резервуарами. После выработки топлива ступень отделяется и либо сгорает в атмосфере, либо направляется для падения в безопасное место.

Qantas SpaceX ЮАР Йоханнесбург
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