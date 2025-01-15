Байден поблагодарил президента Египта за посредничество в урегулировании конфликта Израиля и ХАМАС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за участие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.

"Президент поблагодарил президента ас-Сиси (...) и оценил посредническую роль Египта на протяжении всего процесса. Он подчеркнул, что эта сделка была бы невозможна без существенной исторической роли Египта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

По данным Белого дома, Байден и ас-Сиси обсудили необходимость соглашения ради возвращения домой захваченных ХАМАС заложников, я также для увеличения потока гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на арабских чиновников сообщила, что между Израилем и ХАМАС на переговорах в Катаре достигнута договоренность в соглашении по сектору Газа.

Источники полагают, что о соглашении будет объявлено в среду или четверг, это будет совместное заявление посредников на переговорах - США, Катара и Египта.