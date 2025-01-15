Поиск

ВВС Южной Кореи, США и Япония провели совместные учения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония в среду провели совместные учения ВВС, в которых принимал участие и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

С южнокорейской стороны в учениях участвовали истребители F-15, а с японской - истребители F-2.

Это первые подобные учения в 2025 году. Их провели после недавних пусков гиперзвуковой ракеты и ракеты малой дальности с территории КНДР.

"Эти учения призваны улучшить совместные возможности по сдерживанию и реагированию на ядерные и ракетные угрозы Пхеньяна", - заявило Минобороны Республики Корея.

КНДР США Япония Минобороны Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Батуми совершено нападение на лидера партии "За Грузию"

В Батуми совершено нападение на лидера партии "За Грузию"

Что случилось этой ночью: среда, 15 января

Евросоюз рассматривает возможность поэтапного введения запрета на СПГ и алюминий из РФ

Евросоюз рассматривает возможность поэтапного введения запрета на СПГ и алюминий из РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе

Байден решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма

Байден решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма

Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Принцесса Уэльская заявила, что у нее наступила ремиссия рака

Принцесса Уэльская заявила, что у нее наступила ремиссия рака

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Выбросы парниковых газов в Евросоюзе в 2023 году сократились на 7%

Выбросы парниковых газов в Евросоюзе в 2023 году сократились на 7%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5700 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2097 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе237 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });