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Пашинян заявил, что внешняя политика Армении достигает своего главного рубежа.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Армения стремится развивать отношения с Россией на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, и сосредоточены на конкретных вопросах без эмоциональной упаковки. Мы стремимся развивать эти отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета", - написал Пашинян в соцсети в среду.

По его словам, сбалансированная внешняя политика Республики Армения достигает своего главного рубежа.

"Наши отношения с Исламской Республикой Иран как никогда содержательны. Эти отношения основаны на естественных интересах, что является самой надежной основой сотрудничества и гарантией стабильности отношений. Наши отношения с Грузией развиваются по пути стратегического партнерства, открывая новые перспективы и потенциал для развития", - отметил Пашинян.

"Республика Армения предложила конструктивные решения по всем вопросам в отношениях с Азербайджаном. Не предложения, а решения. В этом контексте все попытки спровоцировать эскалацию в регионе лишены легитимности и оснований, а значит, не будет возможности эскалировать регион", - заявил премьер Армении.

По его словам, "сформирована зримая основа взаимопонимания с Турцией".

Дружба Армении с Францией, как заявил премьер, окрепла и развилась, отношения с Европейским союзом "сейчас теснее, чем когда-либо, что также фиксируется в Брюсселе".

"Запускается стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. Наши отношения с Индией приобрели новый вес и значение. Наши отношения с Китаем развиваются и углубляются. На Ближнем Востоке открылись новые возможности для партнерства", - отметил Пашинян.

Он пояснил, что "такое позиционирование создает прочные предпосылки для успешного служения повестке независимости, суверенитета и незыблемости государственности Армении, что будет реализовано на предстоящих этапах сбалансированной и уравновешенной внешней политики".

Армения Никол Пашинян
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