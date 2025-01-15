Послу РФ в Армении передана нота протеста из-за заявлений в программе ВГТРК

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Посол России в Ереване Сергей Копыркин вызван в МИД Армении, где ему передана нота протеста, заявили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

"В связи с выпуском 12 января 2025 года программы "Вести недели" на Всероссийском государственном телеканале Российской Федерации, в ходе которой были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, 15 января в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин", - отметили в ведомстве в среду.

"В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", - информирует пресс-служба МИД Армении.