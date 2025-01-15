Главы МИД Саудовской Аравии и России обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили по телефону сотрудничество между странами и ситуацию в ближневосточном регионе, сообщили в саудовском МИД.

"Во время звонка они обменялись мнениями о двусторонних отношениях и обсудили региональные события", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии в соцсети X.

Детали разговора не приводятся.