Президент JPMorgan Chase Пинто покинет свой пост в июне 2025 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент и главный операционный директор JPMorgan Chase & Co. Дэниел Пинто покинет свои посты 30 июня 2025 года.

Пинто проработал в JPMorgan более 40 лет, COO был назначен в 2018 году. В 2020 году, когда главный исполнительный директор банка Джейми Даймон восстанавливался после экстренной операции на сердце, Пинто соруководил банком вместе с другим COO Гордоном Смитом, покинувшим JPMorgan в 2021 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Пинто сохранит за собой должность вице-председателя совета директоров JPMorgan и будет продолжать консультировать руководство банка по ключевым проектам и задачам.

Новым COO станет Дженнифер Пипсак, соруководитель корпоративно-инвестиционного банка (CIB) JPMorgan.

Котировки акций JPMorgan растут на 0,6% в ходе предварительных торгов в среду.