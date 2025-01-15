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Более 80% всего экспорта Приднестровья в 2024 г. направлялось в ЕС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доля экспорта Приднестровского региона в государства Евросоюза (ЕС) по итогам 2024 года значительно выросла, достигнув 83%, говорится в сообщении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

Согласно сообщению, основными направлениями приднестровского экспорта в ЕС стали Румыния, Польша, Италия, Германия и Чехия.

"С учетом того, что импорт из ЕС в регион составил 54% (от общего объема импорта Приднестровья - ИФ), эта тенденция отражает укрепление торговых связей с европейскими рынками и более глубокое экономическое соответствие правилам единого рынка (национального и европейского)", - отмечается в сообщении бюро.

По мнению ведомства, проведение в последние годы внешнеторговых операций приднестровских компаний через контрольно-пропускные пункты Таможенной службы Молдавии, а также на основе национальных типовых разрешительных актов, способствовало активной экономической реинтеграции Приднестровья в состав Молдавии.

"Это способствовало укреплению связей между обоими берегами Днестра, поскольку процесс европейской интеграции унифицирует торговые и экономические стандарты и процедуры по всей стране. Экономические показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на геополитические и связанные с безопасностью проблемы, Приднестровский регион по-прежнему ориентирован на ЕС как на основного торгового партнера, продолжая адаптировать свою экономическую деятельность в соответствии с требованиями национальной нормативной базы", - добавляет молдавское ведомство.

Молдавия сотрудничает с Евросоюзом в рамках соглашения о зоне свободной и всеобъемлющей торговли (DCFTA). Оно вступило в силу с 1 июля 2014 года. В настоящее время Молдавия поставляет на рынок ЕС более 65% своего экспорта. Приднестровский регион также торгует с ЕС в рамках DCFTA. Для этого приднестровские предприятия обязаны зарегистрироваться в Агентстве публичной собственности Молдавии, но налоги они платят только в Приднестровье.

Приднестровье Молдавия ЕС
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