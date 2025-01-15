Лукашенко заявил об отсутствии лишних денег для финансирования белорусской армии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лишних денег для финансирования Вооруженных сил Белоруссии нет, заявил президент республики Александр Лукашенко в среду во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год.

"Хочу предупредить людей в погонах: лишних денег не будет. Там, где можем обойтись (без финансирования - ИФ), должны обойтись", - сказал Лукашенко, которого цитирует президентская пресс-служба.

Сообщается, что во время мероприятия глава государства "критически высказался по поводу планов по строительству некоторых объектов, не относящихся к первоочередным или наиболее востребованным, в том числе для нужд силовых структур... например, это касалось возведения плацев и спортплощадок для военнослужащих".