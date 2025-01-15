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ЕК призвала страны ЕС изучить риски инвестиций в ключевых технологических областях

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в среду рекомендации, призывающие государства-члены ЕС проанализировать инвестиции своих компаний в ключевых технологических областях в странах, не входящих в Евросоюз.

"ЕС является и останется одним из лидеров как по предоставлению, так и по привлечению инвестиций мирового класса. Однако сегодняшняя геополитика обязывает нас глубже понимать потенциальные риски, которые она может повлечь. Оценка исходящих инвестиций ЕС в ключевых технологических областях позволит нам иметь более ясную картину потенциальных угроз, с которыми мы сталкиваемся", - заявил член ЕК по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

Он призвал все государства-члены следовать рекомендациям ЕК, которые, по его словам, помогут всем в ЕС в долгосрочной перспективе.

Рекомендации направлены на три технологические области, имеющие, по мнению Еврокомиссии, стратегическое значение, а также подверженные наибольшему риску: полупроводники, искусственный интеллект и квантовые технологии. Документ предлагает государствам-членам оценить "риски для экономической безопасности, потенциально возникающие в результате соответствующих транзакций".

Как поясняется в коммюнике ЕК, такая ревизия зарубежных инвестиций будет способствовать принятию решения о необходимости дальнейших действий как на уровне ЕС, так и на национальных уровнях, для устранения любых выявленных рисков.

"Конечная цель комиссии – не допустить негативного влияния исходящих инвестиций ЕС на экономическую безопасность союза, гарантируя, что ключевые технологии и ноу-хау не попадут в чужие руки", - заявляют в Брюсселе, уточняя, что опубликованные рекомендации являются "частью стратегии экономической безопасности ЕС наряду с продолжающейся работой по проверке входящих прямых иностранных инвестиций".

Эта аналитическая работа должна продлиться 15 месяцев и охватить "как текущие, так и прошлые транзакции, начиная с 1 января 2021 года". "Государствам-членам предлагается представить отчет о ходе работы к 15 июля 2025 года и всеобъемлющий отчет о выполнении ими этих рекомендаций и любых выявленных рисках к 30 июня 2026 года", - заявляют в Еврокомиссии.

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