БелАЭС проводит диагностику датчиков второго блока

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока ведется на Белорусской атомной энергетической станции, сообщил генеральный директор объединения "Белэнерго" Андрей Панченко.

"На сегодняшний день на первом энергоблоке по графику проводится планово-предупредительный ремонт. Также продолжается диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока", - приводит слова Панченко пресс-служба Минэнерго.

"С учетом того, что таких датчиков на блоке большое количество, их ревизия занимает определенное время", - добавил он.

Панченко отметил, что за 2024 год станция выработала около 15,7 млрд. кВтч электрической энергии, это почти на 4 млрд. кВтч больше, чем в 2023 году.

В середине декабря Минэнерго сообщило о временном отключении второго энергоблока БелАЭС от сети из-за срабатывания одного из датчиков обеспечивающих систем