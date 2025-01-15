Поиск

БелАЭС проводит диагностику датчиков второго блока

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока ведется на Белорусской атомной энергетической станции, сообщил генеральный директор объединения "Белэнерго" Андрей Панченко.

"На сегодняшний день на первом энергоблоке по графику проводится планово-предупредительный ремонт. Также продолжается диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока", - приводит слова Панченко пресс-служба Минэнерго.

"С учетом того, что таких датчиков на блоке большое количество, их ревизия занимает определенное время", - добавил он.

Панченко отметил, что за 2024 год станция выработала около 15,7 млрд. кВтч электрической энергии, это почти на 4 млрд. кВтч больше, чем в 2023 году.

В середине декабря Минэнерго сообщило о временном отключении второго энергоблока БелАЭС от сети из-за срабатывания одного из датчиков обеспечивающих систем

БелАЭС Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 15 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников

Трамп заявил о договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников

Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

Железногорский ГХК "Росатома" подпал под санкции США

Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Сочи и Минводы

ОПЕК+ в декабре снизил добычу нефти на 70 тыс. б/с и был на 285 тыс. б/с ниже плана

Власти США подали в суд на Capital One за обман потребителей более чем на $2 млрд

Глава Приднестровья заявил о договоренности с РФ по возобновлению поставок газа

Министр энергетики Турции подтвердил атаку на "Турецкий поток"

Министр энергетики Турции подтвердил атаку на "Турецкий поток"

Опрошенные WEF эксперты назвали среди главных глобальных рисков погоду и дезинформацию

Опрошенные WEF эксперты назвали среди главных глобальных рисков погоду и дезинформацию
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2100 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе240 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });