Байден подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду заявил, что заключенное соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС позволит прекратить боевые действия в секторе Газа, освободить заложников и доставить гумпомощь жителям анклава.

"Сегодня, спустя месяцы интенсивных дипломатических усилий со стороны США, Египта и Катара, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и заложниках", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

"Это соглашение остановит боевые действия в Газе, увеличит поставки необходимой помощи для палестинских мирных жителей и воссоединит заложников с членами их семей спустя более чем 15 месяцев в неволе", - отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что американские "дипломатические усилия, направленные на то, чтобы это случилось, никогда не прекращались".

Ранее ряд ближневосточных СМИ сообщил о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС.