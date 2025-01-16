Потребительские цены в Германии в декабре ожидаемо выросли на 2,8%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре 2024 года увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. Таковы окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,7%.

В ноябре в помесячном выражении было отмечено падение на 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,8% в годовом выражении и подъем на 0,7% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в декабре увеличились на 2,6% в годовом выражении. Относительно ноября они поднялись на 0,5%.

Эксперты ожидали подъема на 2,6% в годовом выражении и подъема на 0,4% в помесячном.