Трамп выдвинул кандидата на пост главы ВВС США

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка на пост министра военно-воздушных сил.

Как заявил Трамп в своей соцсети Truth Social, Майнк будет работать с его кандидатом на пост министра обороны Питом Хегсетом "для обеспечения того, чтобы военно-воздушные силы нашей страны были самой эффективной и смертоносной силой в мире, поскольку мы обеспечиваем мир с помощью силы".

В настоящее время Майнк является первым заместителем директора Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Если сенат утвердит кандидатуру Майнка, он будет курировать важнейшие программы ВВС, в том числе программу Sentinel по модернизации системы межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.