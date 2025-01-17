Минобороны КНР назвало сотрудничество с РФ важным итогом военной дипломатии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Одной из важнейших задач китайской военной дипломатии в 2024 году было создание благоприятной стратегической ситуации, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, подводя итоги военного сотрудничества Китая с другими странами.

Говоря о межармейских отношениях с Россией, он подчеркнул, что, "прагматичное сотрудничество между китайскими и российскими военными развилось на высоком уровне", что является важным итогом военной дипломатии Китая.

К положительным результатам У Цянь также отнес "постепенное возобновление стратегической коммуникации и институционального диалога" между военными Китая и США, "углубление связей с военными европейских стран".