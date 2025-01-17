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Розничные продажи в Великобритании в декабре неожиданно снизились на 0,3%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в декабре уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4%, по данным Trading Economics.

В ноябре, по уточненным данным, продажи выросли на 0,1%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Продажи в непродовольственных магазинах в прошлом месяце выросли на 1,1%, в том числе одежды – на 4,4%. При этом продовольственные магазины зафиксировали сокращение реализации на 1,9%. Онлайн-продажи упали на 1,9%, а продажи в универмагах выросли на 1,2%.

Розничные продажи в Великобритании в декабре повысились на 3,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали 4,2%. В ноябре, согласно пересмотренным данным, данный показатель не изменился, тогда как первоначально было объявлено о повышении на 0,5%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце сократились на 0,6% относительно ноября и выросли на 2,9% по сравнению с декабрем 2023 года.

Великобритания
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