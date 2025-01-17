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Среднедушевые доходы в Китае в 2024 году выросли на 5,3%

Население КНР снизилось третий год подряд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Располагаемые среднедушевые доходы населения Китая в 2024 году увеличились на 5,3% и достигли 41 314 юаней ($5 747), по данным Государственного статистического управления страны.

Показатель с учетом инфляции повысился на 5,1%.

При этом темпы роста доходов сельского населения оказались сильнее, чем у городских жителей. В городах показатель повысился на 4,6% - до 54 188 юаней (на 4,4% с учетом инфляции), в сельской местности - на 6,6%, до 23 119 юаней (на 6,3% с учетом инфляции).

В 2024 году потребительские расходы на душу населения составили 28 227 юаней, что на 5,3% выше показателя за предыдущий год (на 5,1% с учетом инфляции). Средние затраты на продукты питания, табак и алкоголь составили 29,8%, так же как и в 2023 году.

На услуги в прошлом году пришлось 46,1% расходов по сравнению с 45,2% в 2023 году.

Население Китая на конец 2024 года насчитывало 1 млрд 408,28 млн человек, что на 1,39 млн меньше, чем годом ранее. В том числе в стране проживало 719,09 млн мужчин и 689,19 млн женщин. Данные показатели не включают население Гонконга, Макао и Тайваня, а также проживающих в Китае иностранцев.

Показатель снизился по итогам третьего года подряд. В 2022 году сокращение было зафиксировано впервые с 1961 года.

В стране в прошлом году родилось 9,54 млн детей. Коэффициент рождаемости составил 6,77 на 1 тыс. человек.

Число умерших составило 10,93 млн, коэффициент смертности - 7,76 на 1 тыс. человек.

Доля людей в возрасте от 16 до 59 лет составляла 60,9% общего числа жителей, 60 лет и старше - 22%.

В городах проживало 943,5 млн человек, что на 10,83 млн выше показателя 2023 года. Число постоянных жителей сельской местности уменьшилось на 12,22 млн - до 464,78 млн человек. В результате доля городского населения увеличилась на 0,84 процентного пункта и достигла 67%.

По итогам 2024 года ВВП КНР увеличился на 5% - до 134,908 трлн юаней. Темпы роста совпали с целевым ориентиром правительства.

Китай
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